МИД РФ назвал запрет Соловьеву въезжать в Латвию чушью

Обвинение журналиста Владимира Соловьева со стороны главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса в героизации нацизма является чушью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее телеведущему запретили въезжать в Латвию. Из слов министра иностранных дел страны следует, что журналиста внесли в черный список за высказывание о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. В выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» журналист назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», указав, что в отличие от оппозиционера Алексея Навального он «не косил от армии».

Тут у znak дождя мк и прочих истерика. Гитлер. Гульфикфюрер. Отто Скорцени. Цитату точную и полную дать боятся вот и подтасовывают, а кто-то и в прокуратуру заявление уже пишет! Смотрите сами. Без купюр. pic.twitter.com/u3Aa1uYP3Y — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 16, 2021

«Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Единственное разумное объяснение видим в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и RT, и именно эта политика отключения неугодных телеканалов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию — у него нет возможности все это посмотреть, вот он и придумывает чушь»,— добавила она.

Самого Владимира Соловьева госпожа Захарова назвала «ярким антифашистом». «Настолько яркого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего времени, найти просто сложно»,— добавила представитель МИДа.