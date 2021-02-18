Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию за «глорификацию нацизма»

Российскому телеведущему Владимиру Соловьеву запретили въезжать в Латвию, сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Из его слов следует, что журналиста внесли в черный список за высказывание о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Союз журналистов России (СЖР) назвал это «выдавливанием» из информационного пространства.

В своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», указав, что, в отличие от оппозиционера Алексея Навального, он «не косил от армии». «Да и Гитлер, кстати, лично был очень смелым человеком… Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно»,— сказал Владимир Соловьев.

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация (восхваление.— “Ъ”) нацизма в любой форме»,— написал господин Ринкевичс в Twitter.

СЖР раскритиковал решение латвийских властей. «Это целенаправленное выдавливание и языка русского, и журналистов российских вне зависимости от их политических взглядов, вне зависимости от того, в каких СМИ они работают, вне зависимости от того, какую точку (зрения.— “Ъ”) они представляют, из информационного пространства своей страны»,— заявил «РИА Новости» секретарь союза Тимур Шафир.