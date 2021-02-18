18 февраля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию за «глорификацию нацизма»

Российскому телеведущему Владимиру Соловьеву запретили въезжать в Латвию, сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Из его слов следует, что журналиста внесли в черный список за высказывание о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Союз журналистов России (СЖР) назвал это «выдавливанием» из информационного пространства.

В своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», указав, что, в отличие от оппозиционера Алексея Навального, он «не косил от армии». «Да и Гитлер, кстати, лично был очень смелым человеком… Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно»,— сказал Владимир Соловьев.

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация (восхваление.— “Ъ”) нацизма в любой форме»,— написал господин Ринкевичс в Twitter.

СЖР раскритиковал решение латвийских властей. «Это целенаправленное выдавливание и языка русского, и журналистов российских вне зависимости от их политических взглядов, вне зависимости от того, в каких СМИ они работают, вне зависимости от того, какую точку (зрения.— “Ъ”) они представляют, из информационного пространства своей страны»,— заявил «РИА Новости» секретарь союза Тимур Шафир.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя