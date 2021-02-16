Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру на слова Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В нем телеведущий назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», указав, что в отличие от оппозиционера Алексея Навального он «не косил от армии».

Во время передачи Владимир Соловьев заявил, что господин Навальный не заслуживает уважения. После он начал говорить о немецком диверсанте Отто Скорцени, заявив, что он был «бескомпромиссно смелым человеком», хотя «не переставал был нацистским преступником». После ведущий упомянул Адольфа Гитлера. «Да и Гитлер, кстати, лично был очень смелым человеком… Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно»,— сказал господин Соловьев.

Валерий Рашкин попросил проверить слова Владимира Соловьева на предмет экстремизма и попытки реабилитации нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят»,— заявил господин Рашкин РБК.