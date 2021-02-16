Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру на слова Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В нем телеведущий назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», указав, что в отличие от оппозиционера Алексея Навального он «не косил от армии».
Во время передачи Владимир Соловьев заявил, что господин Навальный не заслуживает уважения. После он начал говорить о немецком диверсанте Отто Скорцени, заявив, что он был «бескомпромиссно смелым человеком», хотя «не переставал был нацистским преступником». После ведущий упомянул Адольфа Гитлера. «Да и Гитлер, кстати, лично был очень смелым человеком… Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно»,— сказал господин Соловьев.
Валерий Рашкин попросил проверить слова Владимира Соловьева на предмет экстремизма и попытки реабилитации нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят»,— заявил господин Рашкин РБК.
«Гитлер был лично очень смелым человеком...», — сказал Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Значительная часть программы была посвящена Алексею Навальному и протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas— Дождь (@tvrain) February 16, 2021