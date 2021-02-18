Telegram привлечет исключительные средства

Telegram снова ищет инвесторов. Компания хочет собрать $1 млрд, а взамен обещает собственные акции. Как выяснил “Ъ”, предложения купить облигации Telegram поступили некоторым частным лицам и фондам. Порог входа — $50 млн. Через несколько лет бумаги можно будет обменять на акции, если мессенджер выйдет на биржу. Компании, которая пока не заработала ни цента, нужны деньги на развитие и на то, чтобы отдать долги, которые образовались после неудачной попытки Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу TON. Согласятся ли инвесторы снова вложиться в Telegram? Разбирался Сергей Гусев.

Павел Дуров снова собирает деньги для Telegram, но только с тех, кто готов играть по-крупному. Взамен инвестор получит пятилетние облигации с доходом 7–8% годовых, но главное — возможность конвертировать их в акции мессенджера с десятипроцентной скидкой, если в течение этого срока компания выйдет на IPO. Сам Telegram пока никак не монетизируется, и Дуров финансировал проект из своего кармана.

Бесконечно так продолжаться не может, тем более что предприниматель и так задолжал инвесторам, говорит глава фонда Hash CIB Яков Баринский: «Скорее всего, у него есть какое-то количество кэша, который ему необходим для поддержания мессенджера. И если он раздаст долги, то у него этих денег не хватит для дальнейшего развития. Поэтому, видимо, он хочет за пять лет дополнить систему какими-то другими сервисами, которые он сможет монетизировать, и спокойно выйти на IPO».

Обстоятельства для нового сбора денег — лучше не придумаешь. Аудитория Telegram растет впечатляющими темпами, появились планы монетизации. И при этом свободных денег у инвесторов сейчас гораздо больше, чем хороших проектов на рынке, отмечает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Telegram явно имеет потенциал выхода на биржу. Если у него еще и монетизация начнется, тогда эта компания уже будет стоить не $20-30 млрд, как сейчас ее оценивают, а все $100 млрд. Тут самое страшное, что может случиться — его жадность в какой-то степени, если он слишком ухудшит условия и не привлечет раунд. Все-таки инвесторы запомнили его относительную неудачу. Вторая неудача может, действительно, отбросить тень на проект».

Та самая неудача Павла Дурова — это запуск блокчейн-проекта TON с собственной криптовалютой и огромной экосистемой. Два года назад на это удалось собрать почти $2 млрд. Среди инвесторов были бизнесмены Роман Абрамович и Саид Гуцериев, сооснователь Qiwi Сергей Солонин и даже бывший министр Михаил Абызов. Но проект не дал запустить американский регулятор, и большую часть денег пришлось вернуть. Некоторые из инвесторов упоминали в разговоре с “Ъ FM”, что больше Дурову не доверятся.

Но проблема не только в репутации. Основатель Telegram предлагает не такие уж и выгодные условия, полагает бизнесмен Давид Якобашвили, который также вкладывался в первый раз: «Это больше институтам будет интересно, инвестиционным банкам, крупным компаниям, у которых хорошие остатки на счетах. Но доходная часть меня не особо интересует, потому что для меня она очень низка. 7–9%, а потом акции получить, но с десятипроцентной скидкой от IPO — конечно, не устраивает. Я зарабатываю больше, когда работаю на рынке сам».

Впрочем, есть противоположная точка зрения. Управляющий партнер компании AltaIR Capital Игорь Рябенький не стал вкладываться в Telegram два года назад, но новое предложение готов рассмотреть: «Я в первый раз не вложился, не потому что я не хотел, я проявлял интерес, но те, кто читал документы, изначально видели, что это такое инвестирование ни во что, без всякой доли ответственности, участие в капитале и так далее.

Это было инвестирование в надежду.

Сегодня мы, наверное, пошли с большей уверенностью просто как инвесторы. Но надо смотреть на конкретные условия».

Большинство собеседников “Ъ FM” отмечают, что именно ради акций Telegram инвесторы и готовы дать деньги под убыточный пока проект. Впрочем, некоторых смущает срок, через который они смогут получить вожделенные бумаги. Сейчас рынки благоволят проекту Павла Дурова, но за пять лет может произойти все что угодно.