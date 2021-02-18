СанГиК: последняя версия проекта приаэродромных территорий имеет множество недоработок и недочетов

Независимая экспертная компания «СанГиК» провела оценку проекта приаэродромных территорий (ПАТ) аэропорта Кольцово по просьбе минстроя. Как рассказали в компании, региональное министерство попросило независимых экспертов провести оценку ПАТ накануне приезда вице-премьера Марата Хуснуллина в Екатеринбург. Напомним, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин 19 февраля проведет совещание с уральским полпредом Владимиром Якушевым по вопросу реализации в УрФО национального проекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что уже вторая редакция ПАТ получила отрицательную оценку от свердловских чиновников и была отклонена. Ранее в Гильдии строителей Урала заявили, что в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий.

Как объяснили в «СанГиК», основное недовольство касалось территория седьмой подзоны аэропорта Кольцово, как в первой версии, так и во второй.

«Согласно данным проектной документации территория простиралась на 286 тысяч га. Это в 20 раз больше, чем седьмая подзона аэропорта Внуково (14,4 тыс. га). При этом важно понимать, что пассажиропоток московского аэропорта составляет 35 млн человек в год, а в Кольцово – 6,5 млн. В декабре 2020 года, Роспотребнадзор выдает второе положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на новый проект ПАТ. Эксперты, ознакомившись с документом, были удивлены, ведь исходные данные проекта остались прежними, а седьмая зона магическим образом сократилась в 20 раз, но осталась больше, чем у Внуково: 14,5 тыс. га против 14,4 тыс. га», — рассказали в «СанГиК».

По мнению экспертов, в расчетах были допущены ошибки.

«В ходе анализа документов нашими специалистами были определены более 10 вопросов касающихся достоверности исходных данных и правомерности их применения, а так же есть вопросы к объему и качеству проведения лабораторных исследований. Например, замеры авиационного шума были проведены в тот период, когда температура воздуха в соответствии с гостом не позволяла проводить измерения. Применяемые расчетные методики не учитывают всех необходимых аспектов, оценка рисков проводилась без учета мероприятий по снижению авиационного шума и так далее… По нашему мнению проект требует переработки, и в данном виде, не может быть согласован», — пояснил директор «СанГиК» Михаил Малоземов.

Эксперты прописали комплекс мероприятий, которые необходимо провести для объективной оценки и корректировки седьмой подзоны в сторону уменьшения. Экспертное заключение и рекомендации были направлены в Министерство строительства Свердловской области и в АСРО «Гильдия строителей Урала».

Напомним, каждый аэропорт должен был разработать свой проект приаэродромных территорий (ПАТ). До 2017 года строительство жилых объектов регулировала Росавиация, которая могла выдать разрешение на новостройки в радиусе 30 км от аэропортов. По новому законодательству, ПАТ разделили на семь подзон, на их территории строительство регламентируется в зависимости от близости к аэропорту и уровню шума. Жилые объекты можно возводить только в седьмой зоне при согласовании Роспотребнадзора и местных властей.