Гильдия строителей Урала: в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья

В Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий (ПАТ). Такую цифру назвали в Гильдии строителей Урала после комплексной экспертной оценки последствий принятия проекта. Результаты оценки отправили губернатору Евгению Куйвашеву.

По данным пресс-службы Гильдии, может сорваться строительство домов южнее улицы Малышева. «Воздействию подвергнутся новое строительство и реновация существующего жилищного фонда, а также развитие социальной инфраструктуры и обустройство рекреационных пространств»,— рассказали в пресс-службе.

Как объяснил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, в случае принятия проекта пострадают не только Екатеринбург, но и шесть прилегающих муниципалитетов. «Предложенная разработчиками редакция приаэродромной территории Кольцово явно разбалансирована и способна нанести серьезный ущерб развитию Екатеринбурга. Мы настроены на поиск компромиссного решения. Результаты нашего анализа направлены губернатору Свердловской области»,– отметил он.

По словам господина Трапезникова, это уже вторая редакция проекта, за последний год поступившая в адрес правительства области. «Она поступила на рассмотрение в декабре. В январе, в ближайшие дни, губернатор в силу закона должен в рамках своих полномочий принять решение о согласовании или не согласовании. Надеемся, что Евгений Владимирович наши аргументы тоже примет в рассмотрение»,— добавил Вячеслав Трапезников.

Напомним, каждый аэропорт должен был разработать свой проект приаэродромных территорий (ПАТ). До 2017 года строительство жилых объектов регулировала Росавиация, которая могла выдать разрешение на новостройки в радиусе 30 км от аэропортов. По новому законодательству, ПАТ разделили на семь подзон, на их территории строительство регламентируется в зависимости от близости к аэропорту и уровню шума. Жилые объекты можно возводить только в седьмой зоне при согласовании Роспотребнадзора и местных властей.