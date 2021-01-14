Свердловские власти назвали проект приаэродромных территорий неприемлемым

Вторая редакция проекта приаэродромных территорий (ПАТ) получила отрицательную оценку от свердловских чиновников. Об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

«Проект поступил в правительство Свердловской области на согласование, он был оценен, рассмотрен. По нему уже было предоставлено первое отрицательное заключение Росавиацией. Сегодня рассматривается измененный вариант приаэродромной территории он тоже оценен, как неприемлемый на сегодняшний день для развития Екатеринбурга и области. Он получил практически единогласное отрицательное заключение от всех исполнительных органов госвласти региона и от муниципалитетов, которые затрагивает эта территория»,— рассказал Михаил Волков.

Министр отметил, что в этом вопросе должен быть достигнут взаимный компромисс — должны принять документ, который удовлетворит всех. «Нужно выходить на согласительные мероприятия»,— добавил министр.

Ранее в Гильдии строителей Урала заявили, что в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий.

Напомним, каждый аэропорт должен был разработать свой проект приаэродромных территорий (ПАТ). До 2017 года строительство жилых объектов регулировала Росавиация, которая могла выдать разрешение на новостройки в радиусе 30 км от аэропортов. По новому законодательству, ПАТ разделили на семь подзон, на их территории строительство регламентируется в зависимости от близости к аэропорту и уровню шума. Жилые объекты можно возводить только в седьмой зоне при согласовании Роспотребнадзора и местных властей.