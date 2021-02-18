Активистка «Открытой России» Шевченко получила четыре года условно

Суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко к четырем годам условного заключения по статье об осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), сообщает корреспондент “Ъ” из зала Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону. Ей также назначен испытательный срок четыре года. Прокурор просил суд назначить активистке пять лет тюрьмы, сама госпожа Шевченко и ее защита просили ее оправдать.

По версии следствия, Анастасия Шевченко состояла в организации «"Открытая Россия". Великобритания», которая признана нежелательной Минюстом РФ. Обвинение считает, что именно в рамках деятельности этой организации активистка участвовала в дебатах с членом «Единой России» Игорем Третьяковым и в санкционированном администрацией Ростова митинге, а также присутствовала на семинаре «Открытые выборы» и выступала в Ульяновске на собрании регионального отделения «Открытой России».

Сама активистка свою вину не признает. Госпожа Шевченко заявляет, что состояла в российском сетевом движении «Открытая Россия», которое было создано в Москве и действует на территории страны. Она подчеркивает, что не вела никакой незаконной деятельности.

Анастасия Шевченко была задержана в январе 2019 года, с тех пор она находилась под домашним арестом. За это время у нее умерла старшая дочь, сейчас у активистки двое несовершеннолетних детей.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Я не понимаю, что такое "нежелательная организация"».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону