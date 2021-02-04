Обвинение запросило пять лет тюрьмы активистке «Открытой России» Шевченко

Прокурор попросил суд назначить активистке «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко наказание в виде пяти лет колонии, сообщил ее адвокат Сергей Ковалевич. Напомним, эта организация признана нежелательной в России.

«Сегодня проходят прения сторон, прокурор запросил для моей подзащитной пять лет колонии»,— сказал господин Ковалевич ТАСС. Он добавил, что госпожа Шевченко скоро выступит с последним словом.

По версии обвинения, Анастасия Шевченко состояла в общественном сетевом движении «"Открытая Россия". Великобритания» и в соответствии с задачами этой организации участвовала в согласованном митинге, демонстрируя символику «Надоел». Активистку обвинили по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Сама она заявляла, что обвинение ей непонятно.

Уголовное дело против Анастасии Шевченко возбудили 21 января 2019 года. Рассмотрение дела по существу началось в прошлом году летом.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Я не понимаю, что такое нежелательная организация"».