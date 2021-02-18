Американка Брэди вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

25-летняя американка занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 24-летняя чешская теннисистка — 27-е. В финале Дженнифер Брэди сыграет с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая ранее обыграла американскую спортсменку Серену Уильямс (11-е место в рейтинге WTA).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующая чемпионка — София Кенин (США). Призовой фонд турнира составляет $61 млн.

О турнире — в материале “Ъ” «Даниил Медведев обновил первую тройку».