Японка Осака вышла в финал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американскую спортсменку Серену Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Наоми Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале она сыграет с победительницей матча между теннисистками из США Дженнифер Брэди и из Чехии Каролиной Муховой.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующая чемпионка — София Кенин (США). Призовой фонд турнира составляет $61 млн.

О турнире — в материале “Ъ” «Даниил Медведев обновил первую тройку».