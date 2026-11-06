Пушилин допустил скорое завершение СВО

«Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», — сказал Денис Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, после завершения боевых действий регион сосредоточится на восстановлении промышленности и структурной перестройке хозяйства.