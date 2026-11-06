Пушилин допустил скорое завершение СВО
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Единство», заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось «очень немного». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» на площадке национального центра «Россия».
«Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», — сказал Денис Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, после завершения боевых действий регион сосредоточится на восстановлении промышленности и структурной перестройке хозяйства.
Во время общения с молодежью Денис Пушилин пригласил молодых специалистов приехать в республику. Он отметил, что регион крайне нуждается в квалифицированных кадрах. Он также пообещал создать все необходимые условия для работы и жизни прибывающей молодежи.