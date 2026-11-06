Армейской соляркой заправляли гражданских

Впрочем, индивидуальный предприниматель вполне может рассчитывать на снисхождение суда. По данным ГВСУ СКР, он полностью признал свою вину и уже возместил причиненный ущерб — 4 млн руб. В связи с этим он может просить о проведении судебного процесса над ним в особом порядке. То есть без судебного следствия, вызова свидетелей, изучения проведенных в рамках предварительно следствия экспертиз и предметного исследования доказательств. В таком случае по сложившейся практике суд ограничивается всего парой заседаний, на которых речь идет об оценке личности подсудимого, его характеристиках, наличии детей и других смягчающих обстоятельств — фактически только о сроке наказания. При этом при особом порядке рассмотрения оно не может превышать две трети от максимально возможного.