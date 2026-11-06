Армейской соляркой заправляли гражданских

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Закончено дело о хищениях топлива в Приморье
Военные следователи закончили расследование неординарного уголовного дела о масштабном хищении дизельного топлива, которое предназначалось приморским подразделениям Минобороны России. Индивидуальный предприниматель на протяжении шести лет регулярно вывозил топливо и перепродавал третьим лицам. В ходе следствия он признал свою вину и возместил ущерб.
Расхитителем топлива, предназначенного для нужд военных городков и частей Минобороны в Приморье, оказался, согласно информации Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР), индивидуальный предприниматель Роман Менчиков. Как ИП он был зарегистрирован в Тюмени еще в 2019 году. Основной для его предприятия являлась «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях», но имелся и весьма объемный список дополнительных возможных услуг. Среди них числились также «деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта», «разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения», «судебно-экспертная деятельность», «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» — в общей сложности более десяти пунктов.
«Следствием установлено, что с марта 2020 года по февраль 2026 года обвиняемый похитил более 108 тыс. литров дизельного топлива, предназначенного для нужд Минобороны России, причинив ведомству многомиллионный ущерб»,— сообщили “Ъ” представители ГВСУ СКР. По их словам, господин Менчиков вывозил дизтопливо за территорию воинских объектов и «реализовал третьим лицам».
Сама афера была раскрыта военными следователями из Приморья. По их ходатайству Роман Менчиков был заключен судом в СИЗО. Ему предъявили обвинение в совершении растраты или хищения вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Впрочем, индивидуальный предприниматель вполне может рассчитывать на снисхождение суда. По данным ГВСУ СКР, он полностью признал свою вину и уже возместил причиненный ущерб — 4 млн руб. В связи с этим он может просить о проведении судебного процесса над ним в особом порядке. То есть без судебного следствия, вызова свидетелей, изучения проведенных в рамках предварительно следствия экспертиз и предметного исследования доказательств. В таком случае по сложившейся практике суд ограничивается всего парой заседаний, на которых речь идет об оценке личности подсудимого, его характеристиках, наличии детей и других смягчающих обстоятельств — фактически только о сроке наказания. При этом при особом порядке рассмотрения оно не может превышать две трети от максимально возможного.
«Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— заключили в ГВСУ СКР. Там также отдельно подчеркнули, что военными следственными органами «на постоянной основе проводится работа по выявлению и расследованию преступлений, связанных с хищениями госимущества, в том числе и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения нужд Вооруженных сил РФ», а особое внимание уделяется «установлению обстоятельств совершения таких преступлений» и возмещению причиненного ущерба.