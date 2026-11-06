Суд прекратил дело о взыскании 1,7 млрд руб. с «Ингосстраха» по иску «Крокуса»
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Крокус Интернешнл» к «Ингосстраху» о взыскании около 1,7 млрд руб. страхового возмещения после теракта в «Крокус сити холле», сообщил «РИА Новости» источник, осведомленный о результате прошедшего 6 ноября заседания. Истец направил ходатайство об отказе от иска, поступившее в суд 28 октября; причины отказа не раскрываются.
Иск подан в июле, разбирательство шло в закрытом режиме. В августе суд удовлетворил ходатайства сторон: представитель «Крокуса» пояснял, что в дело переданы документы о кредитных обязательствах, составляющих банковскую тайну, а также материалы расследования и приговор по уголовному делу о теракте. По словам юриста, открытое заседание могло привести к разглашению банковской тайны и тайны следствия.
Теракт в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб составил около 6 млрд руб. В марте суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, четверым назначил от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.