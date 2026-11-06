Суд прекратил дело о взыскании 1,7 млрд руб. с «Ингосстраха» по иску «Крокуса»

Теракт в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб составил около 6 млрд руб. В марте суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, четверым назначил от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.