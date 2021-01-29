Люберша с Тверской

Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца Ольгу Бендас, которая избила капитана полиции на несогласованном митинге 23 января. В ходе беспорядков женщина, отняв у полицейского резиновую дубинку и демонстрируя ее журналистам, гордо отмечала: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и получит». Сейчас она признает вину и раскаивается.

Из обвинения, предъявленного следователем ГСУ СКР по Москве уроженке Одессы Ольге Бендас, имеющей российское гражданство, следует, что с 14 до 16 часов 23 января, находясь у дома №16 стр. 2 по Тверской улице, она не только нарушала правила и порядок проведения митингов и шествий, но и активно воспрепятствовала законной деятельности сотрудников полиции. Больше всех от женщины из подмосковных Люберец досталось инспектору 2-го специального полка полиции ГУ МВД по Москве.

Как следует из материалов дела, Ольга Бендас «нанесла стражу порядка не менее пяти ударов кулаком правой руки в голову и туловище, причинив боль и страдания, а также унизив его честь и достоинство».

Заодно, считает следствие, «публично был подорван авторитет капитана как представителя власти».

28 января Ольгу Бендас задержали, а следователь предъявил ей обвинение по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Женщина полностью признала инкриминируемое ей преступление и попросила прощение. Однако свободы ей это не принесло. Придя к выводу, что участие Ольги Бендас в нападении на стража порядка подтверждается как ее показаниями, так и потерпевшего, а также фото- и видеозаписями инцидента, следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемой.

В качестве мотивов избрания именно такой меры пресечения, а не домашнего ареста указывались общественная опасность совершенного преступления и отсутствие у обвиняемой регистрации в Москве.

Отдельно отмечалось, что ранее фигурантка была судима, не трудоустроена и детей не имеет.

Суд полностью поддержал ходатайство следствия — в СИЗО госпожа Бендас, под видеозаписи отмечавшая, что «трофей» в виде полицейской дубинки она в любом случае оставит себе, очевидно, чтобы использовать против тех, кто «придет с мечом», будет находиться под стражей как минимум до 28 марта.

Николай Сергеев, Юрий Сюн