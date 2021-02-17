ЦИК дважды протестирует систему онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проведет два тестирования системы онлайн-голосования, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, в эксперименте примут участие шесть регионов.

«Мы предполагаем, что будет шесть субъектов РФ, где будет применяться онлайн-голосование. Мы сможем посмотреть, как работает программно-технический комплекс. Мы уверены, что проведем два тестирования, в ходе которых проверим надежность. Мы уверены, что она будет доказана в ходе этого тестирования»,— сказал господин Булаев в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в единый день голосования 19 сентября, планируется использовать 1,5 тыс. разных бюллетеней. Зампред ЦИКа отметил, что во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию применялся только один вид бюллетеней.

Ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что в мае в шести регионах пройдет тестирование системы дистанционного голосования. По результатам тестирования будет принято решение об использовании этой системы в конкретных регионах, сказала она. Ранее она говорила, что на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году электронное голосование планируется применить в шести регионах: пять из них отберут по итогам заявок и их готовности, а шестым регионом станет Москва, где голосование пройдет на собственной платформе.

О том, как обсуждается электронное голосование,— в материале “Ъ” «Избирателям хотят дать право переголосования».