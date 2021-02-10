Тестирование электронного голосования пройдет в мае

В мае в шести российских регионах пройдет тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами 2021 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По результатам тестирования будет принято решение об использовании этой системы в конкретных регионах, пояснила она.

«Решение об участии регионов будет принято после общероссийской тренировки по тестированию дистанционного электронного голосования. Мы анонсировали его в апреле, но, скорее всего, даже в мае оно пройдет»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (цитата по ТАСС). Элла Памфилова уже направила в региональные комиссии письма «с просьбой оценить свои возможности и направлять свои заявки на участие в тестировании онлайн-голосования».

Глава Центризбиркома отметила, что к майскому тестированию будут привлечены члены избирательных комиссий и экспертное сообщество. «Очень важно, чтобы были все, особенно эксперты, критически настроенные. Чтобы они помогали нам выявлять самые слабые звенья, самые слабые точки, чтобы мы совместными усилиями смогли их преодолевать»,— заметила она.

3 февраля Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму пройдет в общей сложности в шести регионах: пять из них отберут по итогам заявок и их готовности, а шестым регионом станет Москва, где голосование пройдет на собственной платформе.

Ранее “Ъ” опрашивал регионы о возможности провести у себя в 2021 году онлайн-голосования. Готовность высказали в Ульяновской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Отказались Крым и Севастополь. В Свердловской области и Санкт-Петербурге пока не могут дать однозначного ответа.

Подробнее о планах ЦИКа — в публикации “Ъ” «Центризбирком обойдется без Ленина».