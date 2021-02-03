Электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму пройдет в общей сложности в шести регионах: пять из них отберут по итогам заявок и их готовности, а шестым регионом станет Москва, где голосование пройдет на собственной платформе. Об этом на заседании комиссии в среду, 3 февраля, сообщила ее председатель Элла Памфилова.

Она уточнила, что в этом году закон пока позволяет Москве провести голосование на собственной платформе, остальные регионы будут использовать федеральную платформу, разработанную «Ростелекомом», Минцифры и ЦИК. Какие конкретно это будут регионы, Элла Памфилова пока не сообщила. При этом, по ее словам, и в Москве, и в остальных пяти регионах правила для электронного голосования будут одинаковыми.

Напомним, в 2020 году Москве онлайн можно было проголосовать 11 и 12 сентября, а 13 сентября — только с помощью бюллетеней на участках. Кроме того те, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, но по каким-то причинам не проголосовал, могли это сделать очно. В Курской и Ярославской областях электронное голосование было доступно все три дня, но тех, кто на него зарегистрировался, исключали из списков избирателей на участках.

Ранее “Ъ” опрашивал регионы о возможности провести у себя в 2021 году онлайн-голосования. Так, о готовности заявили в Ульяновской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. В Свердловской области и Санкт-Петербурге пока думают, а Крым и Севастополь уже точно отказались. В апреле 2021 года ЦИК проведет тестирование системы электронного голосования.

Подробнее о планах ЦИКа — в публикации “Ъ” «Центризбирком обойдется без Ленина».

Елена Рожкова