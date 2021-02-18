Прерванный помет

Среднеуральская птицефабрика (входит в агрохолдинг «Равис»), чья площадка частично законсервирована, сможет начать полноценно работать через два-три года, считает собственник Андрей Косилов. По его словам, это станет возможным после подключения очистных сооружений фабрики к городским системам. Пока же из-за остановки цехов с предприятия по соглашению сторон уволены около 800 работников. Впрочем, региональные власти готовы к тому, что птицефабрика будет полностью закрыта. А после отказа собственников перенести ее мощности за пределы Среднеуральска, областные власти больше не рассматривают варианты поддержки предприятия.



За последний год Среднеуральская птицефабрика приостановила работу основных производственных цехов: убойного, перерабатывающего и бройлерного. Сейчас на предприятии сохранено производство племенного яйца и полуфабрикатов. Основной причиной сокращения производства стало отсутствие возможности отведения производственных стоков в очистные сооружения Среднеуральска. По данным министерства энергетики и ЖКХ, для подключения птицефабрики необходимо предусмотреть ее мощности в проекте реконструкции очистных сооружений Среднеуральска. «Но в связи с отсутствием заявки предприятия на подключение после окончания реконструкции городских очистных в 2023 году, такая возможность на сегодняшний день отсутствует»,— сообщили в министерстве.

Сами очистные сооружения были построены на птицефабрике еще в декабре 2019 года. Собственники инвестировали в них 100 млн руб., но в эксплуатацию они до сих пор не введены. Из-за этого на протяжении последних лет работа птицефабрики сопровождалась проверками, по результатам которых ее штрафовали за нарушения лесного, водного и природоохранного законодательства. Часть проверок была основана на жалобах местных жителей на неприятный запах. Более того, проблемы предприятия с утилизацией куриного помета привели к уголовному делу в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова по ч.2 ст.247 УК РФ («Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»).

Ъ Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 году. Занимается выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий и деликатесов. Производственная мощность птицефабрики составляет 16 тыс. т продукции в год.

«Все стоки мы вынуждены были вывозить автомобилями, а это приводило к потерям и неэффективным затратам более 10 млн руб. в месяц. Если в первые три года, когда мы восстанавливали производство, мы работали с небольшой прибылью, то последние два года делается все, чтобы нас лишить возможности работать прибыльно»,— считает Андрей Косилов. Напомним, агрохолдинг «Равис» выкупил птицефабрику-банкрот в 2015 году. По словам Андрея Косилова, инвестиции в нее составили около 1,5 млрд руб.

Господин Косилов отметил, что оборудование и помещения закрытых цехов и участков птицефабрики законсервированы, «чтобы в любой момент по сигналу рынка и по согласию властей запустить». «Тем более нам говорят, что через два-три года запустят современные очистные, куда можно будет подключиться и нашей фабрике. Если это так, то всегда можно вернуться к теме полного восстановления производства. Мы ее (птицефабрику) уже один раз подняли, но были вынуждены законсервировать, ну, еще раз поднимем, если на то будет добрая воля и соответствующая помощь»,— рассказал “Ъ-Урал” Андрей Косилов.

Вместе с тем правительство Свердловской области больше не обсуждает вопрос поддержки предприятия, рассказал “Ъ-Урал” собеседник, знакомый с позицией властей. Источник в минсельхозе региона подтвердил, что власти готовы к тому, что предприятие в Среднеуральске будет полностью закрыто. Осенью прошлого года власти предлагали Андрею Косилову при господдержке рассмотреть возможность переноса производственной площадки за пределы Среднеуральска. Но он отказался, считая такой вариант экономически нецелесообразным. «Сейчас для правительства важно, чтобы не пострадали рабочие. Очевидно, что по соглашению сторон они получили хорошие отступные. За год уволились порядка 800 человек, с жалобами в инспекцию труда никто не обращался. Только порядка 70 человек обратились на биржу труда. Отсюда вывод, что проблем с новой работой у людей не возникло. Сейчас на птицефабрике осталось порядка 120 человек. Скорее всего, в ближайшее время распрощаются и с ними»,— отметил собеседник.

Татьяна Дрогаева, Мария Игнатова