Рабочие места завалило отходами

Руководство Среднеуральской птицефабрики (занимает 11,5% рынка Свердловской области, входит в агрохолдинг «Равис») ввело в эксплуатацию новые очистные сооружения. Ожидается, что это позволит избежать планов по сокращению 200 работников убойных цехов предприятия из-за невыполнения норм по сливу и выбросам отходов. В заксобрании области уверяют, что аналогичные проблемы имеют многие предприятия АПК.



О сокращении 196 из 787 сотрудников Среднеуральской птицефабрики сообщило руководство предприятия. Речь идет о работниках двух убойных цехов, которые планируется закрыть в декабре из-за невыполнения предприятием предписаний по сливу и выбросу отходов. По словам главы агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, предприятие работает над тем, чтобы изменить эти планы. «На птицефабрике начали работать импортные очистные сооружения стоимостью 65 млн руб. По результатам анализов, их запуск позволил обеспечить качество стоков в 2–2,5 раза ниже предельных норм. Поэтому есть надежда, что вопрос, скорее всего, будет решен в пользу предприятия и его работников. У нас нет никакого желания увольнять коллектив, который мы собрали и обучили с таким трудом, а также закрывать цеха»,— сообщил господин Косилов.

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 году, занимается выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий и деликатесов. В предприятие входит инкубатор, три корпуса ремонтного молодняка, корпуса бройлеров, убойный и колбасные цехи. По данным регионального министерства АПК, предприятие занимает 11,5% рынка, его мощность составляет 16 тыс. т продукции в год. В июле 2015 года птицефабрику-банкрот выкупил челябинский агрохолдинг «Равис», вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб. Чистая прибыль за 2018 год составила более 2 млн руб. (на 38,7% ниже показателя за 2017 год).

В региональном министерстве АПК сообщили, что ситуация находится на контроле у профильных заместителей губернатора. «За последнее время мы приложили значительные усилия для выработки решений с учетом баланса интересов сторон»,— сообщили там, не пояснив, о каких решениях идет речь.

«С точки зрения продовольственной безопасности, это важный актив. С другой стороны, на птицефабрике есть проблема с отходами жизнедеятельности, что нарушает экологические требования, которые должны соблюдать предприятия АПК»,— считает председатель комитета по АПК заксобрания Сергей Никонов. Он добавил, что экологические проблемы существуют почти во всех региональных предприятиях АПК, на которых есть необходимость утилизировать животные отходы. Господин Никонов добавил, что в начале 2020 года комитет обсудит проблему совместно с профильным министерством. «Будут разрабатываться какие-то решения, общие для всех предприятий»,— сказал он, отказавшись уточнить подробности планов. Он уверен, что собственники должны «не уходить с производственной площадки, а решать вопросы совместно с властями».

Более радикального мнения придерживается депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер, который считает, что по объему производства предприятие не имеет решающего значения для региона. «Предприятие важно только из-за рабочих мест. Из-за плохих экономических показателей по задолженности оно не сможет получить субсидии из бюджета»,— предположил он, добавив, что без обращения собственников депутаты не могут приступить к решению проблемы.

Дарья Соколова