Птицефабрика «Среднеуральская» остановила производство бройлеров из-за убытков

Птицефабрика «Среднеуральская» (Свердловская область, входит в агрохолдинг «Равис») закрыло производство бройлера из-за убыточности, об этом “Ъ-Урал” рассказал совладелец холдинга Андрей Косилов.

«Закрыли производство птицы, потому что в силу разных причин мы не можем осуществлять весь цикл на этой площадке. Убой и переработка птицы последние два года стала осуществляться на головной площадке – на "Рависе", резко выросли убытки и этот бизнес не позволяет нам зарабатывать те средства, которые нужны нам для содержания фабрики. Ежемесячно нужно было не только вырастить (птицу), но и привезти ее в Челябинск, произвести забой и увезти обратно, то есть по сути дела, потери выросли в разы», — рассказал “Ъ-Урал” Андрей Косилов.

Господин Косилов отметил, что на производстве не решен вопрос запуска новых очистных сооружений.

«Мы очистные сооружения построили почти за 100 млн руб. а нам их так и не подключили, в эксплуатацию не ввели. Все стоки мы вынуждены были вывозить автомобилями, а это приводило к потерям и неэффективным затратам более 10 млн руб. в месяц. Если в первые три года, когда мы восстанавливали производство, мы работали с небольшой прибылью, то последние два года делается все чтобы нас лишить возможности работать прибыльно»,— добавил господин Косилов.

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 году. Занимается выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий и деликатесов. По данным министерства АПК Свердловской области, «Среднеуральская» занимает 11,5% рынка в регионе. Мощность птицефабрики составляет 16 тыс. т продукции в год. В 2015 году предприятие-банкрот выкупил челябинский агрохолдинг «Равис» Андрея Косилова. По его словам, инвестиции в птицефабрику составили около 1,5 млрд руб.

На площадке птицефабрики осталось производство племенного яйца, переработка птицы и изготовление колбас, сосисок, карпаччо и другого, производство мяса птицы сосредоточено на основной площадке. Как отметил Андрей Косилов, производство бройлеров возможно вернуть на площадку птицефабрики «Среднеуральской» «в два счета»: «Подключить к очистным сооружениям и фабрика будет работать вновь, за короткое время восстановив объемы производства. Весь принципиальный вопрос только в этом».

Как сообщает портал 74.ру со ссылкой на сотрудников предприятия, из 1000 сотрудников уволили уже 800. «Конечно, штат сократился, тех кого мы смогли использовать, например, в торговой сети мы перевели на "Равис", часть людей загрузили работой, а часть людей, получив выходное пособие уволилась», — добавил Андрей Косилов.