Два заседания по делам Навального пройдут 20 февраля в здании одного суда

В здании Бабушкинского районного суда Москвы 20 февраля пройдут два разных заседания по делам в отношении оппозиционера Алексея Навального. В 10:00 коллегия судей Мосгорсуда рассмотрит апелляцию на отмену условного срока по делу «Ив Роше», а в 14:00 пройдет заседание по делу о клевете на ветерана.

«Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ»,— сообщила “Ъ” пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. «Разумеется, время второго заседания может измениться, если апелляционное рассмотрение не закончится к 14:00»,— уточнила она.

Дело о клевете на ветерана рассматривает мировой судья участка №321 Вера Акимова. При этом госпожа Акимова проводит по делу также выездные заседания: дело рассматривается не на ее судебном участке, а в здании Бабушкинского суда. Организацию выездных заседаний объясняли большим числом заявок от СМИ. На заседании 20 февраля Навальный выступит с последним словом.

2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде (тогда это также объяснили большим интересом СМИ) заменил Алексею Навальному три с половиной года условно по делу «Ив Роше» на реальный срок. В случае отказа в апелляции 20 февраля решение Симоновского суда вступит в силу (в колонии политик проведет примерно два года и восемь месяцев). Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер — осенью 2017 года ЕСПЧ признал приговор несправедливым.

Дело о клевете рассматривается с 5 февраля. На заседании 16 февраля гособвинение просило оштрафовать Алексея Навального на 950 тыс. руб., и прибавить этот штраф к трем с половиной годам по делу «Ив Роше».

Как проходило третье заседание по делу Навального о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Роман Дорофеев