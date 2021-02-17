В бюджет России в 2020 году поступило на 7,6% меньше налогов

Поступления налогов в консолидированный бюджет России в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизились на 7,6%, до 21 трлн руб., сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). В федеральный бюджет было перечислено 10,98 трлн руб., бюджеты регионов — 10,03 трлн руб.

«В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн руб., что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет: 10,98 трлн руб. (-12,9%); в консолидированные бюджеты субъектов: 10,03 трлн руб. (-0,9%)»,— говорится в сообщении по итогам заседания расширенной коллегии (цитата по ТАСС).

Без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступления в консолидированный бюджет России составили 17,2 трлн руб., увеличившись на 2,6%. От НДС поступления составили 4,27 трлн руб. (+0,3%); налога на прибыль — 4,02 трлн руб. (-11,6%); НДФЛ — 4,25 трлн руб. (+7,5%).

В конце 2020 года министр финансов Антон Силуанов пообещал, что в случае падения доходов бюджета налоги повышать не будут.

Напомним, что федеральный бюджет на 2021–2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Об итогах прошедшего 2020 года — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».