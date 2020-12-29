Силуанов пообещал не повышать налоги в случае падения доходов бюджета

В случае ухудшения ситуации с доходами бюджета Минфин не будет повышать налоги, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ведомство обратится к заимствованиям или возьмет средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния»,— сказал господин Силуанов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Согласно бюджету России на 2021–2023 годы, в 2021 году ожидаются доходы в размере 18,765 трлн руб., расходы — 21,52 трлн руб. Бюджет будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Подробности — в публикации “Ъ” «Бюджет без тени оппозиции».