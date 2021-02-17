Вычет на пандемию

По итогам ковидного 2020 года объем поступлений администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС) налогов в консолидированный бюджет снизился на 7,6%. При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне 6,5% от совокупного дохода. Такие итоги года представил сегодня на заседании расширенной коллегии службы ее глава Даниил Егоров. Сообщается также, что количество выездных проверок в прошлом году сократилось на треть, оставшиеся же проверки обеспечили бюджету 300 млрд руб. дополнительных поступлений.

ФНС в год пандемии стала поставщиком данных для правительства и региональных властей, а созданные ситуационные центры сыграли важную роль и во многом помогли государству определиться с мерами поддержки. Такой, по словам главы ФНС Даниила Егорова, была особенность прошедшего года для налоговиков.

Усилия ФНС оценил Минфин.

«Задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 трлн руб. было собрано в бюджеты всех уровней,— сообщил министр финансов Антон Силуанов.— ФНС обеспечила создание блокчейн-платформы для поддержки бизнеса, для льготного кредитования».

Министр также отметил важность Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который позволил оперативно оказать материальную поддержку семьям с детьми. Также, по его словам, была создана цифровая платформа для сбора и анализа данных по налоговым расходам.

Тем не менее состояние экономики в пандемию не могло не отразиться на налоговых поступлениях. В консолидированный бюджет поступило 21,01 трлн руб., что на 7,6% меньше, чем в 2019 году (тогда — 22,74 трлн руб.). Из общей суммы в федеральный бюджет поступило 10,98 трлн руб. (минус 12,9%), в консолидированные бюджеты регионов — 10,03 трлн руб. (минус 0,9%). Без учета завязанного на цену нефти НДПИ поступления в консолидированный бюджет составили 17,2 трлн руб. и увеличились на 2,6%.

Сборы НДС были равны 4,27 трлн руб. (плюс 0,3% относительно 2019 года), налога на прибыль — 4,02 трлн руб. (минус 11,6%), НДФЛ — 4,25 трлн руб. (плюс 7,5%). ФНС отмечает, что прирост НДФЛ на 4 п. п. превысил темпы роста фонда заработной платы. В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн руб., что на 2,3% больше уровня 2019 года.

Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тыс., снижение в том числе произошло в связи с введением моратория на их проведение. Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд руб.

Пандемия сократила налоговые поступления, но не увеличила объем совокупной задолженности — он сохранился на прежнем уровне в 6,5% от совокупного дохода.

ФНС сообщает, что в прошлом году бесконфликтно урегулировано зачетов на 35% (123,6 млрд руб.) больше, чем в 2019 году, отсрочек предоставлено в семь раз больше (28,1 млрд руб.) чем в 2019 году, (COVID-отсрочек — на сумму более 52 млрд руб.). Это позволило снизить количество случаев приостановления операций по счетам налогоплательщиков на 160%.

Татьяна Гришина