Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что приватизация по модели 1990-х годов неприемлема, она должна быть выгодна экономике. Он отметил, что знает об обеспокоенности КПРФ по этому вопросу.

«Приватизация сама по себе, ради приватизации, она, особенно так, как это делалось, допустим, в 90-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики, мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника»,— сказал господин Путин.

По его словам, проводить приватизацию нужно в условиях определенной конъюнктуры, чтобы «за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может, даже миллиарды».

Ранее Российский аукционный дом предложил использовать механизм инвестиционных сделок при приватизации госактивов. Для покупателей ряда госактивов могут ввести обязательства по сохранению профиля компаний и инвестированию.

Подробнее о механизме — в материале “Ъ” «Приватизация с обременением».