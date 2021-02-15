Приватизация с обременением

Российский аукционный дом предлагает использовать в рамках приватизации механизм инвестиционных сделок, предусмотрев для покупателей ряда госактивов требования по сохранению профиля компаний и инвестированию. Предполагается, что механизм будет востребован при продаже стратегических предприятий, сохранение которых в госсобственности неэффективно, а продажа несет риски потери социально значимых производств. В Минфине инвестмодель продажи госсобственности готовы рассмотреть, заинтересовались инициативой и в Минэкономики — впрочем, преимущественно теоретически, поскольку такими же теоретическими сейчас являются и краткосрочные перспективы приватизации стратегических предприятий.

Российский аукционный дом (РАД), крупнейший агент по продаже федерального имущества, предлагает внедрить механизм инвестиционных сделок при приватизации госактивов — речь идет о введении для потенциальных покупателей госимущества обязательств по объему инвестиций в основной капитал приватизируемого предприятия, сохранению профиля его деятельности или выполнению социально значимых функций.

Сейчас сделки «в целях привлечения инвестиций» выведены из-под действия закона о приватизации (178-ФЗ) и требуют отдельного решения правительства о поиске инвестора и проведении торгов. В отсутствие рабочего инструмента продажа активов, включенных в план приватизации, зачастую блокируется заинтересованными ведомствами и затягивается из-за необходимости сохранения функций стратегических предприятий. «Сейчас нет очевидного порядка и понимания, как применять инвестиционные сделки. Механизм точечный: когда возникает резонанс, принимается решение»,— поясняет глава профильного департамента РАД Григорий Начинкин. Продажа же «общим пулом», предполагающая основной целью пополнение бюджета, к стратегическим предприятиям неприменима, что требует выстраивания целостной инвестмодели приватизации.

В РАД указывают, что за время существования нормы о ручном управлении с 2010 года насчитывается всего три инвестсделки. Так, в 2018 году крупнейшая в РФ целлюлозно-бумажная компания «Илим» приобрела проектный институт «Сибгипробум» — с обязательствами сохранять профиль его деятельности, объем выручки на протяжении двух лет после перехода прав собственности, а также инвестировать в программу модернизации предприятия до 2020 года. Другим примером является продажа издательства «Детская литература» с условиями в течение пяти лет сохранения профиля деятельности, квалифицированного персонала в области издательской деятельности и доли выпуска детских книг. В проекте еще две инвестсделки: по продаже Иркутского ипподрома и Саратовского полиграфического комбината. Ранее их приватизация была приостановлена из-за жалоб активистов и опасений местных властей о перепрофилировании предприятий.

«Инвестиционные сделки позволяют обеспечить баланс интересов государства по сохранению стратегических функций и бизнеса, который рассчитывает на приобретение таких активов»,— отмечает Григорий Начинкин. По оценкам главы РАД Андрея Степаненко, расширение практики применения механизма позволит довести долю инвестсделок в рамках ежегодной приватизации до 20%. В Минфине указывают, что готовы рассмотреть предложения аукционного дома. «Вопрос расширения предусмотренных законодательством о приватизации условий продажи государственного имущества на конкурсе является актуальным и требует проработки в отношении различных видов приватизируемого имущества»,— добавляют в ведомстве. Ранее глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что вопросы продажи госсобственности необходимо рассматривать не из прямой финансовой выгоды, а учитывать интересы компаний — улучшения работы менеджмента и привлечения частных инвестиций. Действующая программа приватизации действительно значимого влияния на доходы федерального бюджета не оказывает (прогнозируемые поступления в 2021–2023 годах — 10,5 млрд руб.), ожидать же бюджетных инвестиций в развитие производств при их сохранении в госсобственности в условиях бюджетной консолидации, очевидно, не приходится.

В Минэкономики отметили, что в случае поступления рассмотрят предложения РАД. «К идее относимся с интересом: механизм поможет сбалансировать интересы государства и бизнеса при приватизации стратегических активов, обеспечив поступление инвестиций в экономику и способствуя повышению ее эффективности»,— добавил первый заместитель главы Минэкономики Андрей Иванов.

Диана Галиева