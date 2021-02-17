Начальник иркутского СИЗО лишился должности в ходе проверки работы учреждений ФСИН

Начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев уволен с должности, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. 18 января для проверки работы регионального управления ФСИН из-за большого количества жалоб, которые поступали на работу учреждений исполнения наказаний, приехала комиссия из Москвы.

«Начальник СИЗО-1 был уволен из уголовно-исполнительной системы Россиийской Федерации по отрицательным мотивам, из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России»,— сказали “Ъ” в пресс-службе. Там также сообщили, что комиссия ФСИН будет продолжать работу в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, жалобы на работу учреждений исполнения наказаний поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года. На время проверки руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Позже появилось сообщение об уголовном деле в отношении старшего уполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. Сам он был задержан. Сотрудника подозревают в совершении умышленных действий, в результате которых в одной из камер СИЗО подвергся насилию 29-летний осужденный. Он был доставлен в больницу.

Подробнее о бунте — в публикации “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».

Екатерина Еременко, Иркутск