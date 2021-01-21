Руководство двух учреждений ГУФСИН по Иркутской области отстранено от работы

В Иркутской области на время служебной проверки от исполнения своих обязанностей отстранено руководство СИЗО-1 Иркутска и ИК-6. Проверка связана с незаконными действиями сотрудников этих учреждений и нарушением прав заключенных.

«В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. На место происшествия были вызваны представители Следственного управления СКР по Иркутской области»,— говорится в сообщении на сайте ФСИН. Пострадавшего экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Что касается СИЗО-1, то от находящихся там обвиняемых, подозреваемых и осужденных приняты заявления о противоправных действиях сотрудников учреждения.

Напомним, проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области началась 18 января ввиду большого количества жалоб, которые поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года.

Подробнее о бунте — в публикации “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».

Екатерина Еременко, Иркутск