«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» ответили на претензии по повышению цен на такси

Увеличение цен на такси в Москве в период снегопада связано с повышенным спросом и снижением числа водителей, объяснили представители «Яндекс.Такси» и «Ситимобила». Так они ответили на призыв департамента транспорта столицы не завышать цены.

«Каждый пятый таксист не вышел на смену и не смог брать заказы во время снегопада по разным причинам: не смогли откопать машину, не завелись, не смогли выехать со двора. А те, кто смог продраться сквозь метель, выполняли заказы дольше обычного. На 5 км дороги уходило 10–20 минут»,— сказал представитель «Яндекс.Такси» «РИА Новости».

«Ситимобил» сообщил, что средняя продолжительность поездок выросла на 17% и за более длительную поездку водитель должен получить более высокое вознаграждение. По данным агрегатора, во время последнего снегопада спрос вырос в три раза, а водителей стало меньше на 32%. «Некоторые из них, как и многие москвичи, решили не использовать свое авто в сложных погодных условиях»,— объяснил «Ситимобил».

Представитель «Ситимобила» напомнил, что стоимость поездок формируется алгоритмами, которые учитывают множество факторов. Повышающие коэффициенты помогают распределить баланс спроса и предложения, отмечает агрегатор. По его мнению, если бы коэффициенты не работали, то в час пик большое число людей не смогло бы воспользоваться услугами такси.

Ранее департамент транспорта заявил, что некоторые агрегаторы повысили стоимость такси в 2–3 раза. При этом ведомство отмечало, что в субботу спрос упал на 28%. «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и движение «Сильная Россия» попросили ФАС проверить рост цен на такси во время снегопада.

О снегопаде в Москве — в материале “Ъ” «Снегу в Москве противостоят до ста полков дворников».