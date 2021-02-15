Снегу в Москве противостоят до ста полков дворников

На ликвидацию последствий мощного снегопада в Москве (в выходные в городе выпало 59 см осадков) коммунальным службам потребуется четыре дня. Об этом заявили в руководстве столичной мэрии. К работам привлечено 116 тыс. коммунальщиков, в том числе 80 тыс. человек круглосуточно, и 15 тыс. единиц техники. Частный спрос на услуги по уборке снега вырос в Москве в эти выходные почти тридцатикратно, подсчитали эксперты, указав, что горожане были готовы откапывать чужие машины в среднем за 820 руб. в час.

О промежуточных итогах борьбы с последствиями снегопада сообщил столичный вице-мэр Петр Бирюков. К работам по уборке снега привлечено 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тыс. человек, заверил господин Бирюков, работают круглосуточно. При этом используется 15 тыс. единиц коммунальной техники. На снегосплавные пункты отправлено 10 млн кубометров снега. Вице-мэр заверил, что в Москве мобилизованы все силы коммунальщиков и на полную очистку города от последствий снегопада потребуется еще четыре дня. Накануне господин Бирюков давал понять, что на уборку потребуется пять дней «по регламенту». «Думаю, что этот регламент будет выдержан»,— обещал вице-мэр.

В минувшие выходные в Москве прошел масштабный снегопад. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что за двое суток в столице выпало 35 см снега, «в отдельных районах — больше». В центре «Фобос» накануне заявляли, что высота снежного покрова в Москве достигла 59 см, по области — 72 см. Ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец пояснял «РИА Новости», что столице не хватило 1 см снега до рекорда за всю историю метеонаблюдений.

В метеобюро Москвы уточняли, что за выходные в городе выпало почти 85% месячной нормы осадков. В «Фобосе» оценили объем выпавшего снега в Москве в 0,5 млрд кубометров, уточнив, что этого хватит на постройку снеговика «высотой в четыре Останкинские телебашни». В пятницу и субботу из-за снега на дорогах Москвы образовались многокилометровые десятибалльные пробки. В столичном ЦОДД сообщали, что в выходные экипажам дорожного патруля пришлось отбуксировать почти 1 тыс. фур и других автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу.

Почти тридцатикратно вырос в Москве и частный спрос на услуги по уборке снега, подсчитали в соцсети «ВКонтакте» (на основе анализа запросов своего сервиса объявлений). «Спрос на услуги по уборке вырос в 28 раз по сравнению с предыдущими выходными. Поиск лопат вырос в 17 раз. А услуги по вывозу снега жители Москвы искали чаще в семь раз»,— говорится в исследовании сервиса.

В прошедший уикенд в столице, как утверждают в соцсети, появились услуги «по срочной доставке лопат… за несколько часов».

Заказ снегоуборочного трактора в прошедшие выходные оценивался в 12–16 тыс. руб. за смену. При этом многие горожане были готовы расчищать снег вручную в среднем за 690 руб. в час, откапывать чужой автомобиль из расчета 820 руб. в час, а в дворников временно переквалифицировались даже многие строительные бригады.

Александр Воронов