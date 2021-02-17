Дегтярев-на-Амуре

16 февраля президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который, уверен специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, достоин этой чести, и прежде всего после того, как митинги в поддержку Сергея Фургала в регионе сошли на нет.

Михаил Дегтярев сидел за столом прямо перед Владимиром Путиным в его кабинете в Ново-Огарево, то есть пошел на две недели карантина и прошел через них. Впрочем, уверен, это была самая главная жертва, на которую Михаил Дегтярев готов пойти во имя Хабаровского края.

И вот странное дело: он сидел сейчас перед Владимиром Путиным и говорил так неторопливо, с расстановкой, давая почувствовать, оценить каждое свое слово, да что там — насладиться им, что в какой-то момент можно было спутаться: да кто тут к кому пришел на доклад-то? Кто держал карантин?

— Один из вопросов — это включение реки Амур в нацпроект «Экология»,— разъяснял Михаил Дегтярев.— Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. Амур является кормильцем для миллионов людей в нашей стране (а с некоторых пор кормильцем и Михаила Дегтярева как врио губернатора.— А. К.), да и у соседей тоже, и сегодня испытывает экологические сложности. В первую очередь они связаны с паводковой ситуацией, во вторую очередь — с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями. Ну и, конечно, требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства.

Сначала в голову, конечно, приходит, что рыбы сбиваются все-таки в косяки или в крайнем случае в стаи, а стадами ходят прежде всего бараны, которых, наверное считает Михаил Дегтярев, тоже хватает в его хозяйстве, но углубленное изучение вопроса приводит к тому, что Михаил Дегтярев, может быть, и прав, объединяя рыб в пасущееся стадо: на местах рыбаки именно так и выражаются, да рыбонаука тоже.

Чем известен Михаил Дегтярев Читать далее

То есть тут налицо было, напротив, ненасильственное проникновение в самую глубину народа, населяющего Хабаровский край, и Михаил Дегтярев вольно или невольно демонстрировал это проникновение президенту (и скорее всего, все-таки вольно).

— Поэтому мы сформулировали предложения и правительству Российской Федерации, и на ваше имя, подготовить такой федеральный проект по Амуру,— продолжал господин Дегтярев.

Он демонстрировал, таким образом, к тому же готовность поднимать и решать такие проблемы региона, на которые не поднималась рука у самого господина Фургала (бывшего губернатора края.— А. К.), то есть демонстрировал свою нужность или даже уже незаменимость для Хабаровского края.

И никогда же по такому поводу Сергею Фургалу не ответил бы сам Владимир Путин, к тому же так:

— Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти все понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?

— Здесь,— пояснял господин Дегтярев,— Владимир Владимирович, есть источники, которые не только на территории нашей страны, поэтому предлагаем сделать этот проект трансграничным вместе с нашими соседями, потому что источники есть и в Китайской Народной Республике.

Тут не только вопросы были наводящими, но и ответы, так как права на ошибку не было ни у кого: оба обязаны были продемонстрировать наивысшую осведомленность в этих вопросах, причем господин Дегтярев не мог же в самом деле продемонстрировать большую осведомленность, чем Владимир Путин.

— Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание,— Владимир Путин, в свою очередь, воспользовался наводящим ответом Михаила Дегтярева.

— Именно это, Владимир Владимирович, мы и хотели предложить и инициировать,— торжествующе, но по-прежнему не повышая голоса, каким-то успокаивающим, почти усыпляющим тоном подтвердил Михаил Дегтярев.

Более того, господин Дегтярев поднял вопрос о судьбе Большого Уссурийского острова, поделенного в 2004 году между Россией и Китаем (а споры о контроле над ним идут с позапрошлого века).

А уж поднять руку на обустройство этой территории и вовсе представлялось, наверное, делом, можно сказать, отчаянной хозяйственной субъектности. И можно было предположить, что если и можно чем-то покорить сердца хабаровчан, даже и самых бессердечных, то именно вот этим, а чем же еще?

— Там (на острове.— А. К.) есть движение со стороны наших партнеров, соседей,— пояснил господин Дегтярев.— Мы в свою очередь построили на остров мост, и работы пока прекратили (в том смысле, что духу не хватило нам на дальнейшее обустройство.— А. К.).

Он великодушно говорил «мы», но имел в виду, конечно, своего предшественника. А сам мост построили еще при губернаторе Вячеславе Шпорте.

— Мы подняли все ваши поручения,— продолжил Михаил Дегтярев,— и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого — грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края.

Господин Дегтярев давал понять, что через остров пора начинать ездить в Китай. Чем Хабаровский край в конце концов хуже Приморского?

— Поэтому мы предлагаем и просим вас поддержать этот проект и начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, сухого порта! — продолжал он.— Ну объемы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам!

— Это, конечно, можно сделать,— Владимир Путин демонстрировал свою просто бескрайнюю благосклонность.— Но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации. У вас это в каком виде сейчас находится?

Он в свою очередь давал понять молодому будущему губернатору, что тому есть еще чему поучиться у старших товарищей — по крайней мере, в деле своевременного представления проектно-сметной документации под свои краеугольные предложения.

— Владимир Владимирович,— все так же не спеша ответил Михаил Дегтярев,— мы подготовили письма… (то есть уже кое-что…— А. К.). Это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии. Ну и мы хотели бы вашего одобрения эту работу интенсифицировать.

Последнее слово далось ему не сразу, бездумный штурм не удался, и тогда он все-таки выговорил его, надменно усмехнувшись (в том смысле, что еще посмотрим, кто кого), по слогам.

Но это было еще не все.

— Владимир Владимирович, я хотел вас лично поблагодарить за доверие,— признался Михаил Дегтярев,— и за направление в Хабаровский край… Край, как вы тогда сказали, людей очень деятельных, что подтверждается на деле.

То есть президент тогда, в июле 2020 года, просто сказанул первое, что ему в голову пришло насчет людей в Хабаровском крае, а надо же — и на деле подтвердилось.

— Мы в свою очередь,— рассказал Михаил Дегтярев,— правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз (это ведь и правда не шутки.— А. К.). Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет. И я хотел от имени хабаровских родителей вас поблагодарить, потому что по вашим апрельским и майским указам у нас дети до трех лет в полном объеме получили все выплаты, а это 47 479 детей, по 5 тыс. руб. ежемесячно, и от трех до 16 лет — 214 914 детей. И дополнительно еще 254 тыс. детей. А декабрьскую вашу выплату…

— Новогоднюю, к Новому году…— мягко, покровительственно поправил президент; ему-то ведь лучше было знать, что это за выплата; не декабрьская она, а к Новому году…

— К Новому году! — спохватился и Михаил Дегтярев.— Новогоднюю выплату от вас получило 129 232 ребенка до восьми лет, 100%! Поэтому огромное вам спасибо!

Его самого можно было не благодарить.

— Мы со своей стороны приняли бюджет в ноябре. И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты. Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались! — констатировал господин Дегтярев.— Мы нашли резервы и снизили транспортный налог! Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог!

Да, хотелось уже хоть денек пожить в Хабаровском крае!

— Далее! — говорил врио губернатора.— Мы увеличили кратно премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым ученым и сформировали тактику решения проблемы обманутых дольщиков! Эта проблема, к сожалению, в Хабаровском крае есть. Мы заключили соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков!

— Сколько у вас примерно человек? — поинтересовался Владимир Путин, хоть это было и не в его, можно предположить, интересах.

— У нас 2 тыс. семей,— без особой горечи подтвердил господин Дегтярев.

— Как вы думаете, в какие сроки можно решить эту проблему? — прямо спросил президент.

— За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами,— заверил врио.— Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 млрд руб. уже есть! Из них 411 млн — это краевые средства, софинансирование. По всем одиннадцати объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. План сверстан, деньги есть.

И ведь обеспечат.

— Кроме того, мы пережили паводок…— вздохнул Михаил Дегтярев.

Но эта информация не заинтересовала президента.

— А на следующий год? — переспросил он про дольщиков.

— На следующий год — столько же,— пожал плечами господин Дегтярев.— То есть мы через год решим эту проблему.

— Да,— кивнул господин Путин и вернулся все же к тому, чем продолжил врио.— Что по паводкам?

Но оказалось, что там все уже позади.

Впрочем, была еще одна беда:

— По африканской чуме свиней,— произнес врио.— Мы ее тоже пережили за эти полгода.

Михаил Дегтярев прошел с Хабаровским краем, надо признать, уже большой путь.

— И впервые,— поднял он голову,— повысили на 30% выплаты фермерам! Это очень болезненный был вопрос! Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 руб. за килограмм живого веса (дали.— А. К.). Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены!

Да, до сентября этого года, когда в Хабаровском крае будут выборы губернатора, Михаилу Дегтяреву уже нет никакого смысла встречаться с Владимиром Путиным, чтобы получить новое ускорение за счет его ресурса: сегодняшнего хватит.

Впрочем, оставалось еще кое-что:

— Владимир Владимирович, вот по Комсомольску-на-Амуре позвольте к вам обратиться, это наш промышленный центр, всего Дальнего Востока. Мы отреагировали на обращение комсомольчан, они собрали подписи и направили на ваше имя ходатайство в соответствии с законом о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Я прошу вас лично теперь от имени всех жителей города поддержать и присвоить звание этому славному городу.

— Рассмотрим самым благожелательным образом,— пообещал президент.

— И, Владимир Владимирович, тоже от всех комсомольчан хочу вас лично поблагодарить как верховного главнокомандующего за размещение дополнительных заказов на комсомольских заводах. Это касается и шести корветов для военно-морского флота, и дополнительной партии самолетов «Сухой-35»,— раскрывал некое подобие гостайны Михаил Дегтярев,— и, конечно, единственный завод, который производит самолеты пятого поколения «Сухой-57»… Он тоже в Комсомольске!

— Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе,— одобрительно отозвался о поведении Михаила Дегтярева Владимир Путин.

Вот что значит оба подготовились.

Андрей Колесников