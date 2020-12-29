Китайский проект нарвался на референдум

Депутаты Аяно-Майского района Хабаровского края настаивают на проведении местного референдума касательно проекта китайской компании Sirius Holding по строительству в районе крупнейшего в мире завода метанола. Значительная часть населения района, где проживает всего 1,8 тыс. человек, возражает против возведения гиганта из-за вероятного ущерба экологии рек и прихода около 6 тыс. иноземных рабочих. Властные структуры в регионе к единому мнению не пришли. Эксперты склоняются в пользу проекта.

Собрание депутатов Аяно-Майского района (расположен на севере Хабаровского края, на берегу Охотского моря) вынесло решение о проведении местного референдума по вопросу строительства Аянского газохимического комплекса. Как сообщили “Ъ” в райсовете, ранее свои возражения выразила прокуратура, посчитавшая, что данный вопрос находится в компетенции не местных властей, а региональных. Однако депутаты протест отклонили и направили в местный избирком собранные для инициации процедуры подписи и материалы.

По краевому закону инициировать местный референдум может районное собрание депутатов или глава администрации. После этого необходимо собрать подписи не менее 5% избирателей района и передать их вместе с вопросом в райизбирком. Если избирком не находит нарушений в постановке вопроса (не может затрагивать полномочия и состав органов власти) и признает подписи достоверными, то собрание депутатов в течение месяца должно объявить дату референдума.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель хабаровского крайизбиркома Геннадий Накушнов, из 86 подписей Аяно-Майский райизбирком признал недействительными или недостоверными семь, оставшихся 79 подписей оказалось достаточно для регистрации инициативы. 25 декабря райизбирком своим решением поддержал проведение референдума. Теперь райсовет должен назначить дату его проведения.

На референдуме жителям района предстоит ответить на вопрос, одобряют ли они «реализацию на территории района комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры».

Напомним, соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy («дочка» Sirius Holding) и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 км от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тыс. км и пропускной способностью 20 млрд куб. м в год. Оценочная стоимость проекта — 740 млрд руб. Предполагаемая мощность производства — 7,2 млн тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и т. д. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 млн тонн.

Однако жители Аяно-Майского района выступают против возведения завода. «Это будет захват нашей территории, здесь будет большой поток иностранцев. В районе всего 1870 человек, а приедут 6 тыс. иностранных рабочих. Они приедут со своими семьями, и посчитайте, сколько там их будет. Территория нашего района по площади как Швейцария, а всего-то четыре населенных пункта, которые разбросаны друг от друга на расстояниях до 300 км, и нет дорог»,— рассказала “Ъ” почетная гражданка села Нелькан, член народного совета при губернаторе края Антонина Пахомова.

Госпожа Пахомова подчеркнула, что даже привлечение на завод российских рабочих ничего не поменяет — проект требует много воды и может отравить реки, по которым поднимается лосось.

Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев считает, что эти опасения строятся на домыслах. С его слов, оценка воздействия на окружающую среду еще не проводилась, техзадание на проведение только размещено на сайте администрации района. «Что касается работников будущего предприятия, то, судя по заявлению инвестора, завод будет российским и работники завода будут российскими. Кроме того, администрация района и сам инвестор поддержат жителей района, которые изъявят желание работать на заводе. В частности, инвестор готов организовать в районе курсы повышения квалификации для местных жителей. Кроме специалистов высокотехнологичных профессий на заводе будут востребованы и сотрудники обслуживающего персонала»,— сказал он “Ъ”. Вместе с тем, по мнению главы района, жителям необходимо предоставить возможность провести референдум.

Ранее врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявил местным СМИ:

«Люди должны решать. Надо людям объяснять, рассказывать, проводить экспертизы и только потом заявлять проект. Я уверен, что такие крупные экономические проекты нужны, и жители, если изучат все, сделают выводы и могут этот завод поддержать».

Председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевой думы Виктор Лопатин полагает, что сам завод и инфраструктура для доставки газа из Западной Якутии в перспективе принесут существенные налоговые доходы и региональному, и местному бюджетам. Вместе с тем он признал существенными риски для экологии побережья Охотского моря: «Риски возможны если не в процессе самого производства метанола, то при возведении завода и прокладке трубопровода. Последний с большой вероятностью повлияет на местную экосистему и, безусловно, затронет сложившийся быт традиционных народов Севера. В любом случае решение о строительстве экологически опасных объектов должно приниматься с учетом мнения жителей, которое является первостепенным».

Хабаровский политконсультант Даниил Ермилов считает, что ситуация складывается довольно типичная для удаленных территорий страны: «С одной стороны, жители требуют повышения качества жизни, а с другой — не хотят изменений. В этой ситуации вспоминается история Сахалина, где при губернаторе Фархутдинове разгорелись серьезные баталии — добывать газ или нет? В результате здравый смысл победил, что позволило поднять средний уровень жизни на острове и обеспечить стабильность во многих сферах». По мнению эксперта, главе района предстоит «провести серьезную разъяснительную работу среди жителей».

Политолог Ростислав Туровский пояснил “Ъ”, что протестные выступления против метаноловых заводов происходят на Дальнем Востоке не впервые. «Аналогичная проблема была в Якутии, где в итоге проект отменили. Вероятность реализации этого проекта тоже невелика, он слишком сложный и дорогой»,— резюмировал эксперт.

Константин Грошин, Эрнест Филипповский, Хабаровск