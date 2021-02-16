Clubhouse стал самым скачиваемым среди бесплатных приложений в России

Соцальная сеть Clubhouse заняла первое место среди бесплатных приложений в AppStore (магазин приложений для смартфонов с операционной системой iOS) по количеству скачиваний в России. Соцсеть была запущена в апреле 2020 года, для подключения к ней надо получить приглашение от других участников.

В топ-10 самых скачиваемых бесплатных приложений в России вошли:

Clubhouse,

Telegram,

TikTok,

WhatsApp,

Instagram,

Ozon,

Сбербанк Онлайн,

Wildberries,

YouTube,

«ВКонтакте».

К январю 2021 году Clubhouse оценивался в $1 млрд, по всему миру он был скачан свыше 5 млн раз. По типу сервис похож на Zoom, но без видеосвязи.

О том, как Clubhouse захватывает российский рынок, читайте в материале “Ъ FM”.