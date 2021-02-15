Бизнес потянулся в Clubhouse

Нашумевшая соцсеть Clubhouse привлекает бизнес. Олег Тиньков поставил рекорд в русскоязычном сегменте площадки, собрав 5 тыс. слушателей. Предприниматель использовал Clubhouse, чтобы рассказать о будущем компании, бренде и маркетинге. При этом на прошлой неделе в набирающей популярность голосовой соцсети появились аккаунты топ-менеджеров ВТБ, «Яндекса», российского отделения AliExpress и даже футбольного клуба «Локомотив». Чем Clubhouse привлекает предпринимателей? Эффективна ли соцсеть для продвижения бизнеса или ажиотаж всего лишь временный? Выяснял Александр Рассохин.

Как пишут пользователи Clubhouse, Олег Тиньков несколько дней тестировал новую соцсеть, периодически заходя в беседы, где, к примеру, обсуждался Tinder, или в чат с постироничным названием «За Путина» и пытался выяснить, почему молодежь выступает в поддержку президента. Протестировав новую соцсеть, Олег Тиньков решил организовать собственную дискуссию. В Clubhouse он рассказал, что его банк в перспективе должен стать вторым в стране после «Сбера», нарастив капитализацию в 2,5 раза, до $25 млрд. Впрочем, сам он, как признался Олег Тиньков, заниматься бизнесом больше не собирается — нет мотивации.

Буквально за несколько недель Clubhouse стал самой обсуждаемой соцсетью в России. Интерес подогревается и тем, что попасть туда можно исключительно по приглашениям. На прошлой неделе дискуссию на платформе Clubhouse организовал и “Ъ FM”. Приглашенным гостем выступил президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган, для которого это был первый опыт знакомства с голосовой соцсетью, и весьма удачный. «Во-первых, великолепное качество звука, такое ощущение, что это были какие-то посиделки на кухне. Во-вторых, очень чувствуется легкость работы с этим приложением. Я думаю такие традиции продолжать и раз в неделю, может быть, раз в две недели по возможности проводить такие встречи, где люди могут задавать вопросы, слышать мои ответы»,— пояснил Коган.

На прошлой неделе в Clubhouse зашли ВТБ, «Яндекс», «Самокат», Mail.ru Group и «AliExpress Россия». При этом компании не создают корпоративные аккаунты — сама площадка выступает против такой модели. Как правило, с пользователями общаются непосредственно топ-менеджеры компаний. Все это, с одной стороны, напоминает подкаст, с другой, дискуссионную площадку. При этом администраторы беседы могут дать право высказываться любому желающему, или только по запросу, или сделать комнату и вовсе закрытой.

Но что может дать Clubhouse бизнесу?

В первую очередь расширить аудиторию клиентов, подчеркивает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская: «Есть сложные продукты, которые выходят на рынок, и они считают, что ими пользуется определенная целевая аудитория. Они уверены, что они ее знают — пол, возраст, увлечения. И вдруг при выходе на более широкую аудиторию выясняется, что еще есть несколько сегментов, которые они даже не просчитывали. Clubhouse дарит возможность пригласить всех и посмотреть, кто откликнется очень быстро. Там время на замер и изучение аудитории сократилось моментально».

Олег Тиньков набрал максимально возможное для одной беседы число слушателей — 5 тыс. человек. Но интересно, что сам предприниматель скептически смотрит на перспективы платформы. Так есть ли будущее у Clubhouse? Ответа на этот вопрос сейчас нет ни у кого, подчеркивает руководитель digital-проектов «AliExpress Россия» Сергей Бузилов. Соцсеть слишком молодая, и строить прогнозы невозможно.

«Мне кажется, плана сейчас ни у кого нет. Мы тестировали темы, спикеров, как работать с площадкой, что важно учитывать. Мы наблюдаем, как растет аудитория, будет ли выпущена версия для Android, появятся ли специальные возможности для брендов. Впоследствии будем решать, инвестировать время нашей команды в эту платформу или нет. Потому что есть риск, и Олег Тиньков про это говорил, что спустя месяц все это заглохнет, аудитории это надоест, или площадка не справится с наплывом. Неизвестно, какая стратегия у основателей.

Они сейчас делают акцент на приросте аудитории, не хотят предоставлять никакие специальные возможности брендам».

Но даже если Clubhouse не окажется долгоиграющим проектом, формат голосовых соцсетей, очевидно, становится новой ступенью развития площадок. Планы разработать клон аудиочата уже обсуждает Facebook, а Twitter еще в конце прошлого года начал тестировать собственную голосовую соцсеть — Spaces.