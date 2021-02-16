Столтенберг заявил о готовности как к столкновению, так и к сотрудничеству с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Mundo заявил, что альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию. По мнению господина Столтенберга, диалог с Москвой необходим, даже если НАТО не верит в улучшение отношений.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады… Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия»,— сказал Йенс Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО отметил важность сохранения связей и отношений. «Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений»,— уточнил он.

Господин Столтенберг добавил, что россияне — соседи НАТО, и «есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах». «Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно»,— сообщил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не приветствовала бы новые санкции Запада и надеется на продолжение диалога. Вместе с тем Москва находится в постоянной мобилизации и готовности, добавил представитель Кремля. По его оценке, ЕС и США ведут разговор о санкциях «с маниакальной настойчивостью».

В начале февраля в Москву с официальным визитом посетил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Во время встречи с Сергеем Лавровым он заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на все сложности. Позже на фоне критики из-за мягкой позиции господин Боррель дал понять, что готов инициировать расширение санкций против РФ.

Как глава европейской дипломатии подвел итоги визита в Москву — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».