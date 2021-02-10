Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения

Россия не оправдала ожиданий Евросоюза, «так и не став современной демократией». Об этом заявил, выступая в Европарламенте, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он дал понять, что готов инициировать расширение санкций против России. Выступление резко контрастировало с тем, что дипломат говорил на прошлой неделе, находясь с визитом в Москве. По всей видимости, смене тональности способствовал шквал критики со стороны европейских политиков, которые обвинили Жозепа Борреля в соглашательстве с Москвой, сочли его поведение в ходе визита унизительным и призвали к немедленной отставке.

Перед полупустым из-за коронавируса залом Европарламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель оказался не впервые. Но никогда раньше его не встречали там настолько недружелюбно. По итогам визита господина Борреля в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (см. “Ъ” от 6 февраля) группа из 81 депутата Европарламента (всего их 705) обратилась к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом отправить главу европейской дипломатии в отставку. По словам депутата из Польши Эльжбеты Крук, то, как господина Борреля приняли в Москве, вообще стало одним из «величайших унижений в истории Евросоюза». Она имела в виду, в частности, высылку из России во время визита господина Борреля немецкого, шведского и польского дипломатов, на что европейский представитель, по мнению многих евродепутатов, почти не отреагировал, притом что в Евросоюзе это восприняли как пощечину (см. “Ъ” от 9 февраля).

Господин Боррель в долгу не остался и обвинил оппонентов в потере связи с реальностью. В свою защиту на этом растянувшемся на два часа собрании он выступил дважды — сначала с жесткой программной речью об отношениях с Россией, а в заключение — в свободной форме, не стесняясь в выражениях и на родном испанском языке.

Официальная часть выступления Жозепа Борреля была тщательно подготовлена заранее и развивала ключевые тезисы, опубликованные еще в понедельник. Дипломат напомнил, что отношения между Россией и Евросоюзом пережили целую серию трансформаций (отсчет господин Боррель вел с начала 1990-х годов), по итогам которых общего пространства «от Лиссабона до Владивостока» не получилось, а «в отношениях укоренилось глубокое недоверие».

Россия, с некоторым сожалением отметил господин Боррель, не оправдала ожиданий, так и не став «современной демократией».

А в последние годы и вовсе вышло так, что фундамент российско-европейских отношений лишился сразу нескольких краеугольных камней. РФ и ЕС более не сотрудничают на восточноевропейском направлении из-за конфликта на Украине, в Приднестровье, а теперь и в Белоруссии, экономические связи подорваны, политический диалог фактически заморожен с 2014 года, а зеленые технологии уже существенно изменили взгляды на энергетическое сотрудничество, которое еще недавно было основой стратегических взаимоотношений. Все это, как добавил Жозеп Боррель, произошло на фоне ухудшения «внутриполитического климата» в РФ и истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

«Вот в таких условиях я решил поехать на прошлой неделе в Москву,— напомнил господин Боррель.— Этот визит представлял очевидный риск, и я принял его на себя». По словам дипломата, цели было две. Во-первых, «с глазу на глаз, лицом к лицу поднять вопросы, которые волнуют европейцев: по правам человека, по политическим свободам». «Я сделал это, и им это не понравилось»,— коротко заметил выступающий, дав понять, что беседа с Сергеем Лавровым была жесткой и едва ли не на повышенных тонах. Во-вторых, отметил он, нужно было понять, заинтересованы ли вообще «российские власти» в исправлении нынешней ситуации. В итоге глава европейской дипломатии сделал вывод, что нет, не заинтересованы: «У меня не было иллюзий до визита, и я тем более обеспокоен после него».

В Европарламенте господин Боррель настаивал: отказываться от визита в Москву не стоило. «Мы не можем отказаться от разговоров»,— объяснил он, напомнив, что следует разделять простых россиян и «нынешнюю структуру власти в России».

Свои наблюдения об образе мысли руководства РФ дипломат охарактеризовал так: дискуссия о правах человека и в целом европейская либерально-демократическая система воспринимаются «как угроза их существованию», а в отношениях с Европой взят курс на долгосрочное размежевание.

Причем как раз в то время, когда закладывается динамика международного взаимодействия на это столетие. «Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах»,— пояснил господин Боррель.

«Выводы из визита» тем не менее звучали относительно взвешенно. По словам господина Борреля, он «озабочен перспективами российских властей», но намерен способствовать сотрудничеству между РФ и ЕС «там, где это совпадает с европейскими интересами» (такой пункт и сейчас фигурирует в официальной доктрине Евросоюза по России). Россия, как напомнил выступающий, остается крупнейшим соседом ЕС, с которым следует «избегать конфронтации», а также — все-таки — «европейской страной», а потому контакты с российским обществом также следует сохранять. Дальнейшие шаги будут обсуждаться всеми 27 членами ЕС.

При этом господин Боррель дал понять, что на этом этапе готов лично инициировать обсуждение с главами МИДов стран ЕС новых санкций против РФ:

«Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности».

Речь Жозепа Борреля вызвала целый шквал комментариев — слово взяли порядка четырех десятков евродепутатов. Многие обвиняли его в наивности, другие — таких было большинство — обрушились с критикой на политику Москвы, и лишь отдельные европарламентарии выступили против «двойных стандартов» внутри самого Евросоюза. Так, «смелым и необходимым» назвал визит французский депутат Тьерри Мариани, когда-то организовавший визит французских парламентариев в Крым. Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон напомнил, что Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам тюрьмы, а его соратников по борьбе за независимость Каталонии — к срокам от 9 до 13 лет. А депутат от фракции «Левых» Клэр Дейли назвала российского оппозиционера «расистом, которого поддерживает 4% населения». Впрочем, такие замечания были единичными.

«Вы можете меня критиковать, но по делу, не надо выдумывать!» — парировал господин Боррель, перейдя в заключение на испанский. «Слушая некоторых из вас, можно было подумать, будто это я выслал европейских дипломатов. Я извиняюсь, но это был господин Лавров!» — уточнил он, напомнив, что за последние два года его коллеги — министры иностранных дел европейских стран совершили 19 визитов в Россию. «Или всем можно, а мне нельзя?» — был возмущен дипломат.

В МИД РФ, оценивая слова Жозепа Борреля по прилете в Брюссель, отметили: критические высказывания европейского дипломата о России контрастировали с его выступлениями в ходе визита о том, что ЕС выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Говоря же о недовольстве ряда европарламентариев по поводу итогов визита, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник в эфире телеканала «Россия 1»: «Если люди унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чем унижение, совершенно непонятно». «Вот нашли еще одного крайнего — теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, во всех прегрешениях был виноват (президент США.— “Ъ”) Трамп. Теперь новая охота на ведьм началась»,— добавила она.

Галина Дудина