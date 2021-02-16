Кремль: ЕС и США говорят о санкциях с маниакальной настойчивостью

Россия не приветствовала бы новые санкции Запада и надеется на продолжение диалога, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, Москва находится в постоянной мобилизации и готовности, добавил представитель Кремля. По его оценке, ЕС и США ведут разговор о санкциях «с маниакальной настойчивостью».

«Мы знаем, что разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы»,— ответил господин Песков журналистам на вопрос, готова ли Россия к возможному введению Евросоюзом новых санкций и будет ли на них отвечать.

Дмитрий Песков надеется, что «все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога». «Но с другой стороны, любые потенциальные угрозы недружественных проявлений, конечно же, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям»,— сообщил он.

21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, 12 января сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против проекта.

Позднее, в начале февраля, Москву с официальным визитом посетил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Во время встречи с Сергеем Лавровым он заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на все сложности. Позже на фоне критики из-за мягкой позиции господин Боррель дал понять, что готов инициировать расширение санкций против РФ.

Как глава европейской дипломатии подвел итоги визита в Москву, — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».