Лавров: отсутствие нормальности в отношениях России и ЕС никому не приносит пользы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза «отсутствие нормальности». По его мнению, это не приносит пользы никому.

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому»,— сказал господин Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия готова отвечать «на любые вопросы» со стороны Жозепа Борреля. По его словам, «назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора» в отношениях России и Евросоюза.

Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом переговоров. По его словам, на переговорах стороны обсудят способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который сложилсяпосле пандемии коронавируса, чтобы найти новые способы взаимодействия.

Он отметил, что отношения Евросоюза и России переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, в том числе из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Вместе с тем стороны остаются взаимосвязанными и географически, и широким спектром культурных, исторических и экономических связей. «Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход. Именно поэтому мой сегодняшний визит как раз является такой возможностью обсудить все, что для нас важно, и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал»,— сказал он.

Жозеп Боррель также рассказал в Twitter, что начал свой визит в Москву со встречи «с представителями гражданского общества». «Я начал свой визит в заснеженную Москву с обмена мнениями с представителями гражданского общества, которое все еще активно, несмотря на то, что пространство для независимых голосов в России сужается. ЕС является и продолжит оставаться главным сторонником проектов гражданского общества в стране»,— написал он. С кем именно встречался господин Боррель, он не уточнил.

Господин Боррель прибыл с визитом в Москву сегодня, 4 февраля. Визит продлится до 6 февраля. Дипломат проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча Жозепа Борреля с президентом Владимиром Путиным не запланирована.

О реакции Европы и США на отправку в тюрьму Алексея Навального — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».