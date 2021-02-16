«Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин против британского штамма COVID-19

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британского штамма коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19 ранее поручил президент Владимир Путин.

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2»,— сообщил Роспотребнадзор (цитата по ТАСС). По данным ведомства, сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и не содержащий набора мутаций, характерного для британского штамма.

15 февраля президент поручил провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье до 15 марта. Также правительству нужно обеспечить расширение исследований по расшифровке геномов циркулирующих в России и в мире возбудителей инфекционных болезней.