Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

При необходимости президент также поручил провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье. Доклад по этому вопросу Владимир Путин ждет до 15 марта, далее — один раз в полгода. Кроме того, правительству нужно обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку геномов циркулирующих в России и в мире возбудителей инфекционных болезней и профинансировать эти исследования.

Вакцинация против коронавируса в России началась 18 января. Привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи, скоро начнет широко применяться вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Как выяснил ВТБ, за три недели, прошедшие со старта массовой вакцинации, медицинские лаборатории смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиники подобрали себе антитела».