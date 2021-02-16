Спецпредставитель президента России заявил об активизации спящих ячеек ИГ в Сирии

В Сочи началась 15-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, форум продлится два дня. Во встрече участвуют делегации России, Турции, Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства. Перед открытием форума спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил журналистам, что в Сирии наблюдается активизация спящих ячеек «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация).

«В числе приоритетных вопросов, которые мы намерены затронуть, конечно, будет борьба с терроризмом... За последние три месяца поступает информация, и мы видим определенную активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ, участились боестолкновения на северо-западе, (мы видим.— “Ъ”) активизацию радикальных группировок, оставшихся там. Неспокойно и на северо-востоке, на линии соприкосновения курдских отрядов самообороны с подразделениями сирийской вооруженной оппозиции»,— сказал господин Лаврентьев журналистам до начала встречи (цитата по «РИА Новости»).

Спецпредставитель президента России исключил заключение договоренностей с террористами. «Обсуждалось, что нам нужно сделать в борьбе с такими международными организациями, признанными СБ ООН террористическими, как "Исламское государство", "Хайат Тахрир аш-Шам" (также запрещена в РФ.— “Ъ”) и другими. Еще раз повторюсь, императив остается — полное уничтожение этих группировок. Не может быть никаких компромиссных договоренностей с террористами»,— добавил он.

В конце 2020 года при нападении террористов на автобус в Дейр-эз-Зор погибли 28 человек, ответственность за атаку взяло на себя ИГ. 2 января на рынке в городе Рас-эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасака взорвался заминированный автомобиль, погибли четыре человека. 4 января при атаке на бензовоз и три автобуса погибли девять человек. 24 января не менее трех человек погибли и 10 получили ранения при обстреле автобуса на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, ответственность также взяло на себя ИГ.