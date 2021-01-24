Трое сирийских военных погибли при нападении на автобус

В Сирии не менее трех человек погибли, 10 получили ранения при обстреле автобуса на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, сообщил источник SANA. Нападение произошло в 13:40 (14:40 по московскому времени).

ИГИЛ (организация, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за нападение. «Бойцы ИГ атаковали конвой сирийской военной техники, в том числе автобусы с солдатами»,— передает AFP сообщение организации из социальных сетей.

В конце 2020 года при нападении террористов на автобус в Дейр-эз-Зор погибли 28 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ). 2 января на рынке в городе Рас-эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасака взорвался заминированный автомобиль. Погибли четыре человека. 4 января при атаке на бензовоз и три автобуса погибли девять человек.