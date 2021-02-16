Прокуратура просит СКР проверить высказывания Навального в адрес судьи

Гособвинение просит направить на проверку в столичное управление Следственного комитета России «оскорбительные высказывания» Алексея Навального в адрес судьи и прокурора, передает корреспондент “Ъ”. Сегодня в Бабушкинском районном суде Москвы проходит третье слушание по делу политика о клевете на ветерана Игната Артеменко.

«Гособвинение просит выделить материалы из дела и направить их на проверку в ГСУ СК по Москве по заявлению Артеменко. Проверить оскорбительные высказывания Навального, допущенные в адрес мирового судьи и гособвинителя»,— сказала прокурор.

Адвокат господина Навального Вадим Кобзев назвал ходатайство немотивированным. Сам Алексей Навальный заявил, что ему не ясно, какие именно высказывания прокуратура сочла оскорбительными. «Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела»,— сказал он, когда судья удалилась для вынесения решения по ходатайству прокурора.

Летом 2020 года господин Навальный назвал участников видео в поддержку поправок к Конституции «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Среди участников был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Подробнее о ходе заседания по делу Алексея Навального о клевете на ветерана — в онлайн-трансляции “Ъ”.