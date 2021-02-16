Производители просят повысить цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10–15%. Поставщики просят повысить цены из-за подорожания свинины и мяса курицы. Минсельхоз России считает, что причин для роста цен нет.

По данным одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории стоит 134–138 руб. за килограмм, а годом ранее цена составляла 87–92 руб. Килограмм свинины на кости стоит около 134–138 руб., в феврале 2020 года — 119 руб.

Минсельхоз при этом отмечает, что в начале года цены на свинину и мясо птицы снизились из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет. Обращения мясопереработчиков министерство пока не получило.

Подробнее — в материале “Ъ” «Цены пустили на колбасу».