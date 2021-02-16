В районе Горячего Ключа из-за снегопада ограничили движение грузовиков

В Горячеключевском районе Кубани в ночь на 16 февраля 2021 года ограничили движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На данный момент в Горячеключевском районе Госавтоинспекция ограничила движение грузового транспорта в направлении Джубги»,– говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД причиной ограничения движения стал снегопад. Ведомство также призвало водителей быть аккуратными на дороге, не выезжать на летней резине, а также выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды с 12 по 20 февраля 2021 года. По данным ведомства, в регионе в течение нескольких дней будет идти снег, усилится ветер.

Накануне, 15 февраля начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова сообщила, что на востоке и в предгорных районах края столбик термометра в ночь с 17 на 18 февраля опустится до отметки -17 градусов. В других районах температура в эту ночь опустится до 8-13 градусов мороза.

Она также сообщила, что снегопады, которые начались в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года и идут до сих пор, признаны самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега

Алексей Белянин