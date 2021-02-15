Самая холодная ночь на Кубани будет с 17 на 18 февраля

На востоке и в предгорных районах края столбик термометра в ночь с 17 на 18 февраля опустится до отметки -17 градусов, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на слова начальника отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Поповой. В других районах температура в эту ночь опустится до 8-13 градусов мороза.

По ее словам, эту неделю в крае ожидаются осадки, во вторник, среду и пятницу местами пройдет сильный снегопад, усиление ветра возможно до 13-18 метров в секунду, а на Черноморском побережье — до 20-25 метров в секунду. Ночью на этой неделе температура воздуха будет составлять - 5-10 градусов, в восточной части Краснодарского края местами — до -15 градусов.

Андрей Ульченко