МЧС предупредило о морозах до -18 градусов в Краснодарском крае

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года.

По данным ведомства, они связан со смещением серии холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы

с 12 по 14 февраля на Кубани прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег. С 15 по 20 февраля велика вероятность снега, местами сильного. Не исключено ухудшение видимости до 500-100 метров. Помимо этого, 12-14 февраля в Краснодарском крае прогнозируется налипание мокрого снега, а также появление наледи на деревьях и проводах. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

«Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, местами метель»,- говорится в сообщении МЧС.

Также в Краснодарском крае прогнозируется серьезное понижение температуры воздуха – на 15-20 градусов. Так, ночью 13 и 14 февраля в регионе столбик термометра опустится до -1…-6 градусов. 15-20 февраля похолодание продолжится — до -7…-12 градусов, а местами до -13…-18 градусов. Температура воздуха днём 13 февраля составит +1…- 4 градуса, 14 февраля -1…-6 градусов, 15 -20 февраля столбик опустится до -4…-9 градусов, а местами до -10…-13 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало о том, что из-за обильного таяния снега с 9 по 10 февраля 2021 года, на реках Краснодарского края, юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубань ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок

Алексей Белянин