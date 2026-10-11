NBC: Минюст США начал расследование бойкота Трампа американскими телеканалами
11.10.2026, 18:29
Министерство юстиции США расследует деятельность пяти телеканалов на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. Поводом для этого стал их бойкот освещения деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC, который вошел в число этих каналов.
Кроме NBC под расследование попали CNN, ABC, CBS и Fox News. Они входят в телевизионный пресс-пул Белого дома. Эти телеканалы приостановили освещение мероприятий президента США в знак протеста против ограничения доступа в Белый дом журналистов CNN, MSN NOW и Politico.
«Групповые бойкоты коммерческими структурами могут быть нарушением закона Шермана (первый антимонопольный закон США.— “Ъ”). Антимонопольное подразделение просто изучает вопрос с целью выяснить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство»,— цитирует телеканал пресс-секретаря Минюста Эмили Ковингтон. По ее словам, в соответствующие компании направлены требования предоставить все необходимые для расследования документы.