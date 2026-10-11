NBC: Минюст США начал расследование бойкота Трампа американскими телеканалами

«Групповые бойкоты коммерческими структурами могут быть нарушением закона Шермана (первый антимонопольный закон США.— “Ъ”). Антимонопольное подразделение просто изучает вопрос с целью выяснить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство»,— цитирует телеканал пресс-секретаря Минюста Эмили Ковингтон. По ее словам, в соответствующие компании направлены требования предоставить все необходимые для расследования документы.