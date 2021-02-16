Бизнес ждет прибыли и спроса

Опрос Центра стратегических разработок зафиксировал существенное улучшение настроений бизнеса в начале 2021 года. Прежде всего этот оптимизм связан с ожиданиями роста прибыли, выручки и спроса на продукцию. Все больше компаний рассчитывают на возвращение к докризисным показателям уже к 2022 году. Впрочем, оптимизм может оказаться временным: эксперты указывают, что улучшение настроений бизнеса сопровождается существенным ростом неопределенности по поводу своего ближайшего будущего.

Центр стратегических разработок (ЦСР) по результатам январского опроса более 6 тыс. компаний зафиксировал существенное улучшение деловых настроений. Индекс бизнес-климата составил 105,6% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году к 2019-му его значение было равно 97,5%. Впрочем, сейчас эксперты обращают внимание на эффект низкой базы, который объясняет оптимизм респондентов вне зависимости от отрасли. «Нет индустрий, которые полагают, что будут менее эффективными, чем в 2020 году»,— отмечает вице-президент ЦСР Лора Накорякова.

Поясним, что приведенный индекс рассчитывается на основе ожиданий выручки, операционной прибыли, численности сотрудников, средней зарплаты и спроса на конечную продукцию. Наиболее заметен рост показателей по выручке (+9,4 процентного пункта, п. п.) и прибыли (+7,5 п. п.) — более половины компаний ожидают их роста в 2021 году (на 15% и 12% соответственно). Менее заметны изменения относительно расширения штата (+1,1 п. п.) и роста зарплат (3,4 п. п.). Такая динамика может объясняться влиянием мер господдержки на поддержание занятости. Четверть респондентов признались, что эти меры позволили им сохранить штат и зарплаты.

Наиболее существенными, вероятно, являются ожидания компаний по части восстановления спроса (+6,7 п. п.). Этот фактор указывался в качестве ключевого барьера, мешающего восстановлению. Лишь 3% компаний ожидают сокращения спроса (48% по итогам 2020 года), тогда как 49% рассчитывают на его рост (ранее — 15%). При этом почти половина компаний ожидает, что рост спроса будет сопровождаться и ростом цен на продукцию и услуги (в среднем на 8–10%). Отметим, что ранее на проинфляционные риски ускоренного восстановления спроса указывали в ЦБ. Бизнес же опасается, что гипотетический рост цен на 15% (при условии сохранения цен конкурентов) окажет значительное влияние на продажи. На риск потерять всех клиентов указали 18%. Впрочем, такой избирательный рост на рынке вряд ли возможен.

Вместе с улучшением настроений опрос фиксирует снижение спроса компаний на господдержку (минус 30 п. п.), однако по-прежнему в ней нуждается более половины компаний (52%), а треть называет ее основным стимулом развития бизнеса. В целом компании оценили доступность мер господдержки на уровне выше среднего, однако их достаточность и эффективность — ниже среднего.

Ключевым фактором восстановления респонденты ожидаемо называют разрешение ситуации с COVID-19 (39%), а главным барьером — локдаун (48%). 59% компаний говорят о надеждах на восстановление уже к началу 2022 года. Впрочем, эксперты обеспокоены ростом неопределенности: в конце 2020 года только 5% не знали, смогут ли они восстановиться до докризисных показателей. Теперь таких компаний 21%. «Для того чтобы бизнес-климат и в целом ситуация в экономике достигли докризисного периода, положительная динамика должна сохраняться на протяжении восьми месяцев»,— указывает Лора Накорякова.

Диана Галиева